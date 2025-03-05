Госслужащих Ямала начали обучать работе с искусственным интеллектом

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) госслужащих начали обучать работе с искусственным интеллектом, сообщили в правительстве региона. Инициатива реализуется по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект охватит 500 сотрудников окружных ведомств и пройдет в два этапа: первая группа пройдет обучение в марте, вторая — в апреле. В ходе обучения госслужащие работали над созданием материалов к празднованию юбилея Салехарда, создавая сценарии и логотипы с использованием искусственного интеллекта. Образовательный процесс включает изучение основ работы нейросетей, принципов конфиденциальности и современных инструментов для обработки текста, создания презентаций, генерации изображений, видео и звука.

«С начала года курс по нейросетям уже прошли сотрудники администраций всех муниципалитетов. Обратная связь от участников положительная. Грамотное и безопасное применение технологий искусственного интеллекта открывает новые возможности в работе государственных и муниципальных служащих, помогает оптимизировать рутинные процессы»,— отметил начальник отдела цифрового развития департамента информационных технологий и связи ЯНАО Алексей Кириченко.

Напомним, в Тюмени планируют расширить использование технологий на основе нейросетей для контроля за соблюдением правил благоустройства, рассматривается возможность применения аналогичных технологий для борьбы с несанкционированными надписями на фасадах зданий и непринятием мер по уборке снега.

Ирина Пичурина