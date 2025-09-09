Армия Израиля издала приказ об эвакуации жителей города Газа

Израильская армия призвала к полной эвакуации города Газа в преддверии планируемого расширения военной операции, передает AP. Как отмечает агентство, это первое предупреждение о полной эвакуации города в ходе текущего раунда боевых действий.

В городе проживают около миллиона палестинцев, и «лишь незначительная их часть» была эвакуирована, пишет AP. Глава Минобороны Исраэль Кац заявил сегодня, что Израиль уничтожил 30 высотных зданий в секторе Газа. Он обвинил палестинскую группировку «Хамас» в использовании зданий под военную инфраструктуру.

Вчера власти Израиля выразили готовность принять мирное предложение США, которое предполагает одноэтапное освобождение всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и разоружение «Хамаса». Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «главную мощную операцию» в Газе, и призвал местных жителей покинуть город

Подробности — в материале «Ъ» «США сокращают дистанцию между Израилем и "Хамасом"».