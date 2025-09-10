В Краснодаре медианная ставка аренды жилья в августе снизилась на 1,1%

В августе 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды жилья в Краснодаре составила 26 тыс. руб. в месяц, что на 1,1% ниже июльского показателя. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс Аренда».

Стоимость аренды студий держится на уровне 22 тыс. руб., однокомнатных квартир — 25 тыс. руб., двухкомнатных — 35 тыс. руб. Снять трехкомнатную квартиру в городе можно от 32 тыс. до 180 тыс. руб. в месяц.

При этом спрос на аренду в августе вырос на 26,3% за месяц, тогда как объем предложения сократился на 3,8%.

Для сравнения, в городах-миллионниках медианная ставка аренды в августе достигла 35 тыс. руб., увеличившись на 1,2%. Предложение сократилось в среднем на 15,8%. В отдельных городах — Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде и Нижнем Новгороде — зафиксирован наиболее заметный рост стоимости.

Руководитель сервиса Роман Жуков отметил, что август традиционно является пиком сезона аренды: «Рост активности арендаторов в августе 2025 года в сравнении с июлем составил 25% в среднем по городам-миллионникам. При этом относительно прошлого года активность оказалась чуть ниже — спрос был на 6,4% меньше, чем в августе 2024 года».

Анна Гречко