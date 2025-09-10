Сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга арестанта ищут в Курганской области

Сбежавший из СИЗО Екатеринбурга Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов) может находиться на территории Курганской области, сообщило областное МВД. Ведомство опубликовало ориентировку на преступника.

По данным министерства, 24-летний мужчина может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Также у него имеется щетина. За информацию о преступнике МВД обещает вознаграждение.

Корюков и Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов) были объявлены в федеральный розыск в начале сентября. Беглецы осуждены по статье о покушении на совершение теракта. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат. Черепанова задержали 8 сентября.

Подробности — в материале «Ъ-Урал».