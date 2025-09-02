Антитеррористическая комиссия призвала жителей помочь с поиском сбежавших из СИЗО на Урале

Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила побег двух осужденных из СИЗО №1 Екатеринбурга. Беглецы были приговорены за приготовление к террористическому акту. Власти просят жителей сообщать любую информацию о местонахождении преступников.

Комиссия уточнила, что побег произошел 1 сентября. В федеральный розыск объявлены Иван Корюков и Александр Черепанов, оба 24-летние уроженцы Кировграда и Нижних Серег соответственно, передает ТАСС.

Беглецы могут быть одеты в темную одежду и носить кепки для маскировки. Власти просят граждан сообщать любую информацию на телефон доверия УФСБ России по региону, в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области или в полицию.