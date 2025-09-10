Аэропорт Сочи возобновил работу после ночных ограничений

В ночь на 9 сентября в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были связаны с обеспечением безопасности полетов в темное время суток, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

В период действия ограничений экипажи трех рейсов приняли решение выполнить посадку на запасных аэродромах — в Минеральных Водах и Грозном. После снятия ограничений аэропорт вернулся к работе по фактическому расписанию. Сейчас формируется график прибытия и обслуживания воздушных судов с учетом вынужденных изменений, возобновлены регистрация пассажиров и предполетный досмотр. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим для оперативного обслуживания рейсов.

Авиакомпании информируют пассажиров о корректировках по указанным в бронировании контактам и обеспечивают выполнение установленных законодательством обязательств: предоставление питания, напитков, а при длительных задержках — размещение в гостинице.

В администрации аэропорта уточнили, что в ближайшие два дня возможны переносы, отмены или объединения рейсов. Актуальная информация доступна на онлайн-табло, терминальных мониторах и через сервис оповещений в телеграм-боте.

Днем ранее на курорте также вводили ограничения, которые действовали с 2:38 до 3:40. Они были введены после того, как была объявлена угроза атаки беспилотников на город и Сириус. В результате атаки в Адлерском районе погиб мужчина, так как осколки беспилотника попали в его автомобиль.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около шести частных домов получили повреждения — пострадали фасады, крыши, окна и заборы.

Мария Удовик