В «Патриках» поселится «Эрудит»

О социальной ответственности бизнеса сегодня говорят много, но лучше всех слов — реальные поступки со стороны крупных игроков рынка. 2 сентября в Краснодаре произошло действительно значимое для города событие — между одним из лидеров строительной индустрии Кубани ГК ТОЧНО и гимназией «Эрудит» было подписано соглашение о партнерстве. В жилом районе «Патрики» появится одна из лучших частных гимназий Краснодарского края. Соглашение подписали директор группы компаний ТОЧНО Анастасия Маслёха и директор ЧОУ гимназии «Эрудит» Лариса Агранович.

Гимназия «Эрудит» появится во флагманском проекте группы компаний ТОЧНО — жилом районе «Патрики», который возводится сегодня в квартале улиц Сормовской и Старокубанской. Как отмечают эксперты отрасли, уникальность жилого проекта заключается в том, что это на сегодняшний день практически единственная локация в центральной части Краснодара, где можно реализовать комплексное освоение территории. «Патрики» — это самодостаточный микрорайон с высокоуровневой инфраструктурой, который занимает территорию площадью 28,5 га и рассчитан на 4,5 тыс. квартир.

Архитектура жилого района, по словам экспертов, ознаменовала собой новый этап в краснодарской застройке и переход к стандартам XXI века во внешнем облике городов с высоким уровнем урбанистичности. Жилой район возводят на месте бывшего завода «Краснодарсельмаш» по принципам ревитализации. Кстати, на память о промышленном прошлом локации девелопер оставил две заводские трубы из красного кирпича, которым дали имена Мастера и Маргариты, ассоциируя «Патрики» с литературным наследием Михаила Булгакова.

Основной амбицией девелопера стало создание нового экономического и концептуально-культурного центра Краснодара. В «Патриках» появятся коммерческий и сервисный кластер, две парковые зоны, объекты ресторанного и бьюти-ритейла от местных брендов, медицинские и другие объекты, которые откроются уже в 2026 году.

Что касается социальной составляющей «Патриков», то рядом с жилым районом уже построена детская поликлиника, строится муниципальная школа на 1550 мест и детские сады. Понимая запросы будущих жителей на качественное образование для своих детей, группа компаний ТОЧНО приняла решение в дополнение к муниципальной социнфраструктуре построить здание для частной гимназии «Эрудит».

В приоритете — качество образования

Гимназия «Эрудит» получила лицензию на ведение образовательной деятельности в 1998 году. И с тех самых пор незыблемым правилом образовательного процесса является сочетание строжайших требований со стороны педагогов и вместе с тем уважения к ученику как к уникальной личности со своим особым внутренним миром. По словам Ларисы Агранович, гимназия начиналась как коллектив педагогов-единомышленников, которые своими силами и за свои средства делали школу такой, какой они бы хотели ее видеть.

По словам руководства гимназии «Эрудит», в образовательном учреждении создана особая система, которая предполагает индивидуальный подход к обучению детей. Они делятся на разноуровневые группы в зависимости от познавательных способностей учеников, темпа усвоения материала, мотивации ребенка. Благодаря такой системе педагоги гимназии минимизировали необходимость обращения учеников к репетиторам. Уровень качества знаний обеспечивается также разветвленной системой дополнительных групповых и индивидуальных занятий. Начиная с девятого класса, каждый гимназист «Эрудита» учится по собственной образовательной траектории. Таким образом, по словам Ларисы Агранович, в группах будущих физиков, медиков или экономистов обучается всего по три-пять человек.

«Для каждого мы составляем индивидуальный образовательный маршрут. Проводим большое количество дополнительных консультаций. Часто работаем за пределами классно-урочной системы. Благодаря такой целенаправленной работе наши выпускники хорошо сдают ЕГЭ»,— говорит руководитель гимназии «Эрудит».

«Эрудит» на протяжении многих лет входит в число лучших школ Краснодарского края по количеству высоких результатов ЕГЭ. В 2025 году почти половина выпускников гимназии набрала от 80 до 100 баллов по разным предметам. Всего за время работы школа подготовила 18 «стобалльников».

«Такие результаты помогают нашим ребятам поступать в ведущие вузы страны. По данным рейтингового агентства RAEX, мы уже несколько лет находимся в числе лучших школ Краснодарского края в категории “Конкурентоспособность выпускников”, а в этом году вошли в число 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». Наши ребята регулярно поступают в МГУ, МГИМО, МИФИ, Высшую школу экономики, медицинские вузы Москвы и Санкт-Петербурга»,— говорит Лариса Агранович.

Одним из самых ярких и амбициозных выпускников гимназии «Эрудит» в свое время стал Николай Амосов, основатель, собственник и председатель совета директоров группы компаний ТОЧНО. Как вспоминает Лариса Агранович, когда Николай Андреевич окончил гимназию, не было ни одного учебного года, когда бы бизнесмен не интересовался, что нужно школе и чем можно помочь. Кстати, в этом году «Эрудит» окончила дочь Николая Амосова, которая поступила в Российский экономический университет им. Плеханова, набрав высокие баллы на ЕГЭ. А младшие Амосовы продолжают обучение в гимназии.

Бизнесмен возвращает дань уважения своей альма-матер, создавая лучшие условия для обучения и разностороннего развития будущего поколения.

«Для меня было принципиально важным, чтобы именно «Эрудит» появился на «Патриках». Я заканчивал эту гимназию и знаю, какой там серьезный подход к обучению и профессиональный преподавательский состав. Поэтому благодарю руководство гимназии за принятие моего предложения и оказанное доверие. Мы создаем не просто образовательное учреждение, а пространство, где каждый ребенок сможет развиваться и реализовывать свой потенциал»,— прокомментировал Николай Амосов, владелец ГК ТОЧНО.

Важное звено в богатой концепции «Патриков»

Группу компаний ТОЧНО и гимназию «Эрудит» связывают годы крепкой дружбы, которые переросли в совместный проект по строительству нового здания для учебного заведения. По словам Анастасии Маслёха, образовательная инфраструктура является одним из главных приоритетов девелопера при строительстве жилых комплексов, а поскольку «Патрики» — район бизнес-класса, частная школа в нем просто необходима.

Новое четырехэтажное здание гимназии будет располагаться вдоль улицы Сормовской. С его открытием количество воспитанников «Эрудита» вырастет с 400 до 700. Площадь новой гимназии составит 10 тыс. кв. м, там разместятся порядка 50 кабинетов по различным дисциплинам. Первая в городе школьная эксплуатируемая кровля гимназии станет площадкой для занятий спортом.

«Гимназия проектировалась таким образом, чтобы любое пространство было использовано с максимальной пользой. Предусмотрели эксплуатируемую кровлю и зоны коворкинга с озеленением — это ноу-хау, которого сейчас в Краснодаре еще нет. Сама гимназия находится рядом с большим коммерческим кластером, в котором будет расположен фитнес-зал с сёрф-волной — в рамках партнерства ученики смогут посещать его для занятий по плаванию и другим дисциплинам»,— комментирует Анастасия Маслёха.

Учреждение спроектировано с учетом инновационных подходов к образовательному процессу — акцент на технологичность и мультифунцкиональность пространств. Например, рекреации оснащены мягкими креслами и модульной мебелью, а главная лестница разделена на два функциональных блока: помимо ступеней для передвижения, здесь также оборудован амфитеатр с дополнительными местами для учебы.

«Для нас очень важно, чтобы школа была вписана в общее благоустройство комплекса. В парковой зоне «Патриков», предназначенной для фестивалей, ярмарок и общественных мероприятий, будут проходить и школьные линейки. Входную группу интегрируем в зеленую зону — здесь гимназистов будут встречать родители. После занятий школьники смогут отдохнуть, отправиться в фитнес-центр или кино. В креативном пространстве «Цех» будут функционировать развлекательные детские сервисы. Там же предусмотрели лектории, выставочное пространство, большой книжный магазин. Удобство для детей и родителей в том, что все это находится в пределах одной локации, которая расположена в благоустроенном кластере и не загружена автомобильным трафиком. Гимназия «Эрудит» стала важным завершающим объектом в концепции проекта»,— рассказала Анастасия Маслёха.

Строительство гимназии «Эрудит» начнется уже в январе 2026 года. Запланировано, что новое учебное заведение откроет двери для своих воспитанников в сентябре 2028 года.

В группе компаний ТОЧНО не исключают дальнейшее сотрудничество с гимназией «Эрудит» по вопросу строительства новых образовательных учреждений. Но пока девелопер не раскрывает конкретные планы.

