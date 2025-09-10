Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и в случае включении сирены пройти в укрытия.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)»,— написал глава города.

Людям на улице необходимо укрываться в подвалах ближайших зданий или подземных переходах. Использование автомобилей для укрытия небезопасно.

Наталья Решетняк

