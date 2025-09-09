МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений после землетрясения на Кубани

В результате землетрясения в Краснодарском крае погибших и разрушений нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Вечером 9 сентября в Туапсинском районе Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие интенсивностью 3-4 балла, магнитудой 4,6. Толчки почувствовали жители Сочи и Туапсе, а также Майкопа (Республика Адыгея).

Наталья Решетняк