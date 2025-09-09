В Геленджике ведут поиски пропавшей жены крымского бизнесмена
Полиция и волонтеры ищут 47-летнюю Елену Олишевич, которая 4 сентября вышла на прогулку в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком и не вернулась. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края
Информация об исчезновении женщины распространилась в социальных сетях. По данным СМИ, она является бывшей супругой крымского застройщика Дмитрия Олишевича и страдает болезнью Паркинсона.
«В ОМВД России по городу Геленджик материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия», — сообщили в краевом управлении МВД.
К поискам подключился добровольческий отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края, который объявил о розыске 7 сентября.