В Геленджике ведут поиски пропавшей жены крымского бизнесмена

Полиция и волонтеры ищут 47-летнюю Елену Олишевич, которая 4 сентября вышла на прогулку в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком и не вернулась. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Информация об исчезновении женщины распространилась в социальных сетях. По данным СМИ, она является бывшей супругой крымского застройщика Дмитрия Олишевича и страдает болезнью Паркинсона.

«В ОМВД России по городу Геленджик материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия», — сообщили в краевом управлении МВД.

К поискам подключился добровольческий отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края, который объявил о розыске 7 сентября.