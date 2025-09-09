Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи ощутили последствия землетрясения в Краснодарском крае

Жители Сочи и ряда районов Краснодарского края вечером 9 сентября почувствовали подземные толчки. По данным геофизической службы РАН, в 19:55 зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в селе Гойтх Туапсинского района, очаг находился на глубине 10 км.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Сейсмособытие ощущалось в Туапсинском районе, Адыгее и на побережье. В Сочи жители сообщали о толчках в районах Соболевки, Лазаревского, Дагомыса, Мамайки и КСМ. В отдельных случаях отмечалось два последовательных сотрясения.

По информации экстренных служб, разрушений и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

В это время на курорте находится президент России Владимир Путин. Глава государства во время своей поездки посетил научно-технический университет «Сириус» и его лаборатории. Он также встретился с молодыми учеными.

Мария Удовик

