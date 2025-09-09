В Сириусе показали Путину защиту от атак квантовых компьютеров

Владимир Путин ознакомился с разработками ученых университета «Сириус» по созданию защиты информационных систем от потенциальных атак с использованием квантовых компьютеров. Они могут скомпрометировать существующие методы шифрования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России 9 сентября в рамках рабочей поездки посетил научно-технологический университет «Сириус». Глава государства ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий вуза, а также пообщался с молодыми учеными.

Исследователи представили главе государства принципиально новые средства защиты информации для российских платформ. Разработки направлены на противодействие взломам с помощью квантовых машин, которые на порядок превосходят обычные инструменты хакеров по вычислительным возможностям.

Появление квантовых компьютеров может серьезно угрожать всем существующим методам шифрования, особенно тем, которые используют открытые ключи. Заместитель руководителя научной группы Константин Гнидко отметил, что точный момент, когда это произойдет, неизвестен, поэтому необходимо заранее разрабатывать новые алгоритмы шифрования, которые будут устойчивы к квантовым технологиям.

Он объяснил, что главная сила квантовых компьютеров заключается в их способности выполнять вычисления гораздо быстрее, поскольку они могут одновременно проводить несколько операций. По его мнению, страна или компания, которая получит доступ к этой технологии, вероятно, будет скрывать это для использования в своих интересах.

Работа по этой теме осуществляется в рамках гранта. Как сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус, команды под руководством ведущих ученых получают по 50 млн руб. в год на три года с возможностью продления финансирования еще на два года. Группы молодых исследователей получают по 30 млн руб. ежегодно.

Центр информационных технологий и искусственного интеллекта Сириуса также занимается вопросами безопасности искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Сотрудники центра развивают прикладные направления, связанные с внедрением ИИ.

Мария Удовик