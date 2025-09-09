Путин напомнил о планах построить на месте «Сириуса» торговый центр

Президент России Владимир Путин, посетив «Сириус», напомнил, что на месте нынешнего научно-образовательного комплекса предлагалось возвести торговый центр. Глава государства отметил, что созданная инфраструктура в итоге оказалась «получше» таких инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Во время визита в лабораторный корпус университета президент осмотрел новые научные разработки. Председатель ученого совета «Сириуса» Роман Иванов подчеркнул, что «практически каждый квадратный сантиметр» здания задействован в исследовательских целях и поблагодарил главу государства за принятое решение передать олимпийские объекты Сочи под развитие образования и науки.

«Были предложения, знаете, да, сделать торговый центр (здесь)?»,— напомнил Путин. После ответа ученых он добавил: «Это получше», осматривая лаборатории.

Образовательный центр «Сириус» начал работу в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры, инициатором проекта выступил сам президент. В 2019 году фонд «Талант и успех» открыл на его базе Научно-технологический университет, позже здесь появились лицей, колледж и музыкальная школа. В 2020 году городской округ «Сириус» получил статус первой федеральной территории в России.

В ходе визита Владимиру Путину также представили ряд разработок: новые сорта растений, устойчивые к заболеваниям, включая виноград сорта мерло и клубнику с высоким содержанием антиоксидантов. Исследователи также сообщили о работе над методами лечения агрессивных форм онкологических заболеваний центральной нервной системы. Специалисты сосредоточились на иммуноонкологии — направлении, которое использует возможности иммунной системы для уничтожения раковых клеток.

Мария Удовик