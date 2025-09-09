Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сириусе Владимиру Путину рассказали об испытаниях нового средства от рака

Президент России Владимир Путин встретился с исследователем, который вернулся из США для работы в научно-технологическом университете «Сириус». Ученый рассказал президенту о проекте по иммунотерапии онкологических заболеваний, пишет ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Специалисты разрабатывают методики борьбы со злокачественными новообразованиями центральной нервной системы — глиобластомой и глиомой. Эти агрессивные формы онкологии приводят к смерти многих пациентов через 3–12 месяцев после диагностики. По словам ученого, существующие паллиативные методы лечения могут продлить жизнь на несколько месяцев.

В «Сириусе» планируют найти новую стратегию лечения подобных видов онкологии. Ученые работают в области иммуноонкологии, используя возможности иммунной системы для уничтожения раковых клеток.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что президент России Владимир Путин прибыл в Сириус с рабочим визитом. На встрече с учеными ему рассказали о квантовых угрозах и способах противодействия им.

Алина Зорина

