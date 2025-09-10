Вложения мимо предложения

По данным о капвложениях в РФ в первой половине 2025 года, опубликованных Банком России в докладе «Региональная экономика», показатель в этот период сохранял рост в годовом выражении (4,3% против 11,2% годом ранее), но в отраслевом и структурном разрезах обзор фиксирует довольно мрачную картину. «Структурная трансформация экономики» в нем выглядит как продолжение обеспеченного льготными кредитами бума капвложений в обработку (где сильно влияние ВПК и «техносуверенитета») — при отставании от средних за пять лет темпов прироста инвестиций практически во всех остальных секторах экономики, от промышленного строительства до транспорта и логистики. Эти данные значительно повышают вероятность нового разгона цен и нового этапа борьбы ЦБ с инфляцией в РФ — ждать опережающего спрос предложения от отраслей, вложения в которые де-факто сжимались, вряд ли стоит.

Разгон инвестиций в обрабатывающую промышленность, по данным обзора Банка России «Региональная экономика», «привел к значительному росту ее доли в отраслевой структуре инвестиций»: до 23,6% в первом полугодии 2025 года против 19% в среднем за пять лет. Как ранее отмечали аналитики, в значительной степени это результат большой доли в секторе предприятий ВПК и — шире — «отраслей технологического суверенитета» с гарантированным госзаказом, приоритетным финансированием и льготным кредитованием, сделавшим сектор «нечувствительным» к ставке ЦБ. При этом по косвенным признакам даже в обработке рост капвложений во многом обеспечен удорожанием IT и оборудования для уже существующих мощностей, но не строительством новых. Росли, хотя и гораздо скромнее, и доли инвестиций в «прочие» сектора и в торговлю. Остальные же отрасли по долям капвложений в первом полугодии 2025 года заметно отставали от пятилетних средних — это касается и добычи, и строительства, и транспортировки, и АПК.

Картину подтверждает и целевое использование инвестиций: сокращались в пределах 1–2 процентных пунктов доли вложений российских компаний в нежилые здания и сооружения, а также в машины и оборудование и транспортировку (как в измерении год к году, так и в сравнении с пятилетним трендом), сопоставимо вырос же, напротив, вклад инвестиций в жилые здания и помещения и в объекты интеллектуальной собственности.

В структуре источников финансирования при этом заметно увеличились доли собственных средств (до 61% против 59,4% годом ранее) и — еще сильнее — кредитов (до 14,3% с 11,2%, что подтверждает тезис о «нечувствительности к ставке»). При этом сопоставимо снизился вклад бюджетных инвестиций (до 12% с 13,9% годом ранее и 14,6% за пять лет), что выглядит результатом «жесткого» бюджета 2025 года, однако льготные кредиты, как видно из масштабов их прироста, сжатие госинвестиций компенсировали. Рост же доли капвложений собственных средств на фоне снижения сальдированной прибыли российских компаний (на 8,4% за полугодие; см. “Ъ” от 28 августа) подтверждает тезис о «раздвоении» экономики — ускоренные вложения в сужающийся перечень интересных государству производств происходят на фоне общего охлаждения инвестиционной и экономической активности.

Отметим, что в январе—августе 2025 года тормозили как внутренний спрос, который «постепенно охлаждался» (до минимума с конца 2022 года), так и цены производителей: с апреля их динамика стала отрицательной. Издержки же компаний продолжали расти: по данным ЦБ, их рост «несколько превысил» средний уровень 2023 и 2024 годов, даже несмотря на ослабление зарплатных ожиданий. Перекладывать рост затрат в цены компании, однако, могут все меньше — как раз в силу относительно слабого спроса. Последний, впрочем, на фоне все еще высокой кредитной активности демонстрирует попытки восстановления (см. «Мониторинг»), а ожидаемое значительное снижение Банком России ставки уже 12 сентября (см. “Ъ” от 4 сентября) увеличивает вероятность новой волны инфляции и нового ужесточения ДКП позднее, несмотря на оптимизм регулятора, пока опирающегося в основных направлениях ДКП на сценарий, в котором рост производительности в ориентированной на «гражданский» спрос промышленности сможет его удовлетворить. Однако шансов на это при таком профиле инвестактивности и одновременном ожидаемом ослаблении курса рубля (что вызовет удорожание и без того ограниченного импорта; см. текст на этой странице) остается все меньше;

Олег Сапожков