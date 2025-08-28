Росстат сообщил о росте убытков угольных компаний в 26 раз

Сальдированный убыток российских угольных компаний за первое полугодие вырос в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 185,2 млрд руб. По данным Росстата, прибыль предприятий отрасли снизилась на 35% и составила 58 млрд руб., тогда как убытки выросли в 2,6 раза и достигли 243,2 млрд руб. Доля прибыльных компаний в секторе сократилась до 34%, количество убыточных увеличилось до 66%, сообщает «Интерфакс».

В июле замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин предположил, что к концу года сальдированный убыток может достичь 300–350 млрд руб. Среди ключевых причин ухудшения ситуации он назвал слабый спрос и низкие цены на внешних рынках, а также укрепление курса рубля и высокие процентные ставки по кредитам.

На этой неделе губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что в главном угольном регионе страны навсегда закрыты или законсервированы 17 шахт и разрезов. Власти обещают перераспределить работников закрытых предприятий по другим компаниям.

Для стабилизации ситуации правительство разработало программу поддержки угледобывающих предприятий с финансированием около 63 млрд рублей. Предусмотрены отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 30 ноября 2025 года, продление сроков уплаты части страховых взносов и предоставление отсрочек по задолженностям. Кроме того, отдельные компании получат субсидии, реструктуризацию долгов и отсрочки по кредитам на индивидуальных условиях.