Покупатели сорвутся с выжидательных позиций

Динамика потребительских расходов в августе 2025 года продолжила постепенно замедляться — до 10,3% год к году, следует из обзора потребительского сектора Альфа-банка. По итогам месяца доля непродовольственных товаров в так называемом кошельке потребителя показывает «максимальное сжатие»: 36,7% в январе—августе против 38,2%, 37,5%, 39,4% за тот же период 2024, 2023 и 2021 годов. Среди факторов, повлиявших на текущую ситуацию, авторы называют укрепление курса рубля и завершение «цикла повышенного спроса» со стороны потребителей, у которых после 2022 года выросли доходы.

В короткой же перспективе, а именно в четвертом квартале 2025 года, ожидается оживление спроса. Так, начиная с июня после весеннего замедления (см. “Ъ” от 24 июня) наблюдается восстановление динамики продаж, а значит, среди потребителей растет интерес к товарам длительного пользования, покупку которых те откладывали в связи с действием высоких ставок по кредитам и которые население будет готово приобретать после вероятного пересмотра ЦБ 12 сентября размера ключевой ставки до 16%.

Кроме того, динамика неипотечного кредитного портфеля, стремительно скатившись в минус в конце 2024 года на фоне резкого повышения ЦБ ключевой ставки, выровнялась уже к июлю 2025-го, замерев на границе, разделяющей положительные и отрицательные значения, что говорит об увеличении количества займов среди населения, отчасти финансирующих потребление. На ситуацию влияет и благоприятная обстановка на рынке труда: в июле безработица в стране «осталась на историческом минимуме» — 2,2%, а зарплаты к концу 2025 года могут вырасти в номинале на 14% год к году.

О начале роста спроса говорит и увеличение в июле месяц к месяцу продаж на авторынке (на 33% — легковых автомобилей, на 21% — подержанных), а также оживление на московском рынке недвижимости (рост на 17% количества сделок на вторичном и на 21% — на первичном рынке). Рост также ожидается в fashion-сегменте — на фоне низкой базы в 2024 году в связи с «аномально теплой погодой».

Риск отложенного спроса может спровоцировать рост инфляции, что «в ближайшей перспективе» подтолкнет вверх цены на широкий перечень товаров. При этом, по прогнозам аналитиков Альфа-банка, к концу 2025 года инфляция все же выйдет на уровень 6% год к году, что соответствует нижней границе прогнозов ЦБ.

