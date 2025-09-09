Путин отметил «серьезное движение» в развитии «Сириуса» с 2015 года

Президент России Владимир Путин оценил достижения образовательного центра «Сириус» за десять лет его существования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мне очень хотелось посмотреть, что здесь в Сириусе за 10 лет произошло — от первого шага с 1 сентября 2015 года и по сегодняшний день. Я вижу, что движение очень серьезное. Построены школа, университет, лабораторный комплекс, причем по самым разным направлениям»,— заявил глава государства во время осмотра научно-технологического университета «Сириус».

Образовательный центр «Сириус» начал свою работу в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Этот проект был инициирован господином Путиным и находится под его контролем.

В июле 2019 года фонд «Талант и успех» открыл Научно-технологический университет «Сириус». Позже здесь появились президентский лицей, колледж и музыкальная школа.

В декабре 2020 года президент подписал закон, благодаря которому городской округ «Сириус» стал первой в России федеральной территорией.

Ранее Владимиру Путину показали различные технологии. Ученые из Научно-технологического университета «Сириус» продемонстрировали ему новые сорта растений, созданные с помощью редактирования генома. Среди представленных разработок был виноград сорта мерло, который стал более устойчивым к грибковым заболеваниям. Это может привести к меньшим потерям урожая и может избавить от необходимости использовать фунгициды.

Также была показана клубника с высоким содержанием кверцетина — природного антиоксиданта. В новом сорте этого вещества в 12 раз больше, чем в обычной клубнике. Иванов отметил, что это можно назвать «молодильной клубникой».

Также исследователь работает над методами борьбы с агрессивными формами рака центральной нервной системы, такими как глиобластома и глиома. Эти заболевания часто приводят к смерти пациентов всего через 3-12 месяцев после диагностики.

Мария Удовик