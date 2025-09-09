Клубнику с отредактированным геномом показали Путину в Сириусе

Ученые научно-технологического университета Сириус продемонстрировали президенту России Владимиру Путину новые сорта растений, выведенные с применением технологии редактирования генома. Мероприятие состоялось 9 сентября на федеральной территории Сириус.

Среди представленных разработок — виноград сорта мерло с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. «Меньше потерь урожая, не нужно травить фунгицидами»,— пояснил председатель Ученого совета университета Роман Иванов.

Также была представлена клубника с повышенным содержанием кверцетина — природного антиоксиданта. В новом сорте концентрация этого вещества в 12 раз выше, чем в обычной клубнике. Господин Иванов отметил, что получилась «молодильная клубника».

Исследователи подчеркнули, что новые сорта не являются генетически модифицированными организмами, так как не содержат чуждого генетического материала. Глава Ученого совета объяснил, что они вносят точечные мутации в геном растения, имитируя естественные процессы эволюции. По его словам, они целенаправленно ускоряют эволюцию в сотни раз.

