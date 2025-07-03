В Таганроге создали 209 рабочих мест благодаря инвестпроектам

В Таганроге состоялось первое в 2025 году заседание городского совета директоров в обновленном составе. Об этом глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТКЗ "Красный котельщик" Фото: ТКЗ "Красный котельщик"

«Сейчас совет объединяет представителей не только крупного, но также среднего и малого бизнеса. Убеждена, что такое объединение позволит эффективнее решать ключевые вопросы, касающиеся не отдельных предприятий, а всей городской инфраструктуры»,— пояснила госпожа Камбулова.

По словам главы администрации, налаженное взаимодействие между властью и различными секторами бизнеса обеспечило систему коммуникации и сотрудничества. В Таганроге действуют более 13 тыс. хозяйствующих субъектов, где трудятся 73 тыс. горожан. Средняя зарплата продолжает увеличиваться.

На территории города реализуется 74 инвестиционных проекта общей стоимостью 14,9 млрд руб. Три из них входят в губернаторскую программу приоритетных инвестиций региона. Благодаря инвестпроектам с начала года создано 209 новых рабочих мест.

Участники заседания обсудили тарифы на энергоресурсы в регионе и временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет на предприятиях города.

«Город и бизнес неразрывно связаны друг с другом, формируя единую команду, способную совместно вырабатывать решения, распределять ответственность и достигать поставленных целей»,— приводятся в сообщении слова Светланы Камбуловой.

Валентина Любашенко