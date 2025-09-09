В Краснодарском крае ожидаются ливни и грозы

9 и 10 сентября на территории Кубани действует предупреждение об опасных явлениях и неблагоприятных гидрометеорологических условиях. Синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

В ближайшие двое суток на территории региона ожидается сильный дождь, ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20–25 м/с.

В реках юго-восточной части края и черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды. Он может достигнуть опасных отметок.

На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем. Также там ожидается сильный дождь и ливень.

В течение двух суток местами в центральных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах Краснодарского края и местами на черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В том числе и на территории Краснодара.

В Сочи и Сириусе прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 м/с. В отдельных районах также возможен крупный град. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке от Магри до Веселого есть опасность формирования смерчей над морем.