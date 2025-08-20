Юрий Слюсарь определил ряд задач по итогам встречи с Президентом России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам встречи с Президентом РФ и федеральными министрами определил ряд задач и дал поручения по реализации принятых решений. Помощь в работе с намеченными проектами будет оказывать федеральный центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. оказывать всестороннюю помощь Ростовской области.

Из сообщения следует, что глава региона поручил подготовить нормативную базу для введения моратория на банкротство областных сельхозпредприятий. Кроме того, особое внимание будет уделено работе по страхованию рисков, разработке программы по восстановлению защитных лесополос и возмещению затрат аграриям. Для Ростовской области также выделят дополнительные лимиты льготного кредитования. Таким образом донские аграрии получат до 15 млрд рублей на проведение осенней посевной.

В рамках встречи обсуждался вопрос модернизации коммунальных объектов. Федеральную программу в этом направлении выполнят в сжатые сроки, хотя ранее обсуждались три года. Так, работу начнут в этом году, а закончат в следующем. В настоящее время износ коммунальных сетей и оборудования в регионе достигает 80%. Федеральная поддержка позволит значительно улучшить ситуацию.

На встрече с Президентом РФ глава региона поднял вопрос завершения строительства «Западной хорды». Она замкнет Ростовское транспортное кольцо, что значительно расширит логистические возможности региона. Юрий Слюсарь поручил минтрансу в течение недели подготовить необходимый пакет документов со всеми обоснованиями и расчетами и отправить в Правительство России.

Мария Хоперская