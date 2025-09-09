Из-за дождя в Краснодаре подготовили спецтехнику

В Краснодаре для устранения подтоплений из-за дождя подготовили спецтехнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас в некоторых районах Краснодара идет дождь, в связи с этим специалисты мониторят ситуацию в городе. Для ликвидации возможных подтоплений подготовлены 31 единица техники и 13 мотопомп.

Подать заявку на откачку воды и сообщить о подтоплениях жители Краснодара могут по номерам 8 (861) 214-33-36 или 050. О чрезвычайных ситуациях краснодарцы могут рассказать по номеру 112.

Алина Зорина