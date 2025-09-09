На Кубани резерв виноградопригодных земель оценили в 47 тыcяч га

Резерв виноградопригодных земель в Краснодарском крае составляет около 47 тыс. га. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

По его словам, под виноградниками в регионе сейчас находится 32,5 тыс. га. «Кубанские аграрии собирают треть российского винограда, и мы намерены наращивать этот объем. Благодаря закону о защите виноградопригодных земель у нас есть огромный потенциал для развития отрасли», — написал глава региона.

В регионе уже собрано более 70 тыс. тонн винограда. Как сообщал «Ъ-Кубань», в 2025 году в Краснодарском крае рассчитывают собрать до 240 тыс. тонн урожая, уборка началась.

Анна Гречко