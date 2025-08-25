Власти намерены получить контроль над 75% акций «Тамбовской сетевой компании»

После завершения конфискации и перехода в собственность государства акций АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области) под контролем региональных властей должны оказаться как минимум 75% ценных бумаг общества плюс 1 акция. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планерке в облправительстве в понедельник, 25 августа.

«Область на сегодняшний день обладает 30% акций ТСК. Для полного контроля и уже детальной работы, конечно же, нам потребуется 75% плюс одна акция. Думаю, что всем это понятно, над вопросом область сейчас работает. Но переходный период будет определенные неудобства доставлять. В том числе у нас есть вопросы по кредитованию компании, небольшие просадки в финансовом секторе»,— сказал господин Первышов

По его словам, идет переход 48,5% изъятых у предыдущих собственников акций ТСК в собственность РФ. «Рассчитываем, что дальше их получим мы. Региональный оператор должен стать на 100% областным, нужно постараться максимально. По крайней мере, иметь 75% плюс 1 акцию в государственной собственности для полного контроля. И мы сможем полноценно нести ответственность перед населением в этой части»,— сказал врио губернатора.

«Мы увидели несостоятельность частной компании как регионального оператора по обращению с отходами. Вообще, в целом в регионе именно частные компании занимались вывозом коммунальных отходов, другие тоже частные — захоронением. Эта система именно в Тамбовской области не работает. Поэтому приняли решение взять все управление на область и уже дальше заниматься — в рамках государственной политики»,— отметил господин Первышов.

Глава региона на планерке также сообщил, что после получения контроля над акциями ТСК региональные власти планируют продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству «экотехнопарка» для регионального оператора стоимостью 4,3 млрд руб. «Мы будем заниматься в том числе и строительством по концессии экотехнопарка, это будет центральный наш полигон с мусороперерабатывающим предприятием»,— сказал господин Первышов.

Согласно отчету ТСК за 2024 год, уставный капитал компании составлял 93,4 тыс. акций, список владельцев не раскрывался. По информации «СПАРК-Интерфакс», на 2015 год (последние доступные данные) министерству имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области принадлежало 24,91% акций ТСК.

В июне 2025 года по иску Генпрокуратуры 45,3 тыс. акций ТСК (48,5% от общего количества) были изъяты в доход государства у Наталии Крапивиной, Владислава Сысоева и Андрея Шмакова. Предприниматели занимали различные должности в структурах, подконтрольных Евгению Свиридову, бывшему сотруднику ФСБ, который в конце прошлого года получил семь лет колонии за особо крупное мошенничество. По версии СКР, Свиридов вместе с еще одним экс-сотрудником ФСБ Сергеем Беспаловым требовал с предпринимателей по $1 млн за закрытие их уголовных дел.

21 августа стало известно, что в ТСК сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора регоператора стал Андрей Ляшко. Ранее он с ноября 2020 года по январь 2022-го руководил министерством топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края, затем до мая этого года возглавлял АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области».

