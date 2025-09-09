Apple представила новые наушники AirPods Pro 3

На презентации Apple были представлены новые наушники AirPods Pro 3. Их стоимость — $249. У них будет модернизированная акустическая архитектура и улучшенная система шумоподавления — в несколько раз лучше, чем в AirPods Pro прошлых поколений.

В новое устройство добавлен синхронный перевод с нескольких языков. Наушники получили функцию контроля сердечного ритма, которая будет синхронизироваться с популярными фитнес-приложениями.

У AirPods Pro 3 будет обновленный дизайн — для более удобной посадки в ушные раковины. Продолжительность работы при активном использовании — до 8 часов.