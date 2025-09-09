Apple представила новую линейку часов

Американская компания Apple на презентации в штаб-квартире в Купертино представила новую линейку умных часов — Watch Ultra 3 (от $799), Watch Series 11 (от $399), Watch SE 3 (от $249).

Модели линейки получили более яркий дисплей, функцию измерения артериального давления, улучшенную технологию мониторинга сна.

У Watch Ultra 3 — поддержка спутниковой связи, увеличенный аккумулятор (до 42 часов работы). Watch SE 3 получили функцию постоянно работающего дисплея Always-On-Display, поддержку распознавания некоторых жестов.