В Ростовской области на 14% снизились цены на земельные участки

В сентябре 2025 года средняя стоимость сотки земли составила 529 тыс. руб., что на 14,5%, ниже, чем в аналогичный период прошлого года, но на 1% больше, чем в августе. С начала года снижение составило 10%. Об этом сообщает пресс-служба «Циан. Аналитика».

По данным аналитиков, в сентябре 2025 года цена сотки земли в России впервые с начала года показала небольшой рост — на 0,4%, достигнув отметки в 400 тыс. руб.

В среднем по стране с начала года средняя стоимость сотки земли уменьшилась на 4%. В сентябре 2025 года в среднем по регионам цены на землю выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем предыдущего года.

Эксперты считают, что такая динамика связана с низким спросом из-за высокой стоимости ипотечных кредитов. Кроме того, на рынок активно выходят небольшие девелоперы, предлагающие земельные участки на привлекательных условиях, что снижает средние ценовые показатели.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе с января по август 2025 года зарегистрированы 11,8 тыс. договоров аренды земельных участков. По этому показателю регион занял второе место в России.

Наталья Белоштейн