Ростовская область заняла второе место по числу договоров аренды участков земли

С января по август 2025 года в Ростовской области зарегистрированы 11,8 тыс. договоров аренды земельных участков. По этому показателю регион занял второе место в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Росреестра.

На первом месте в этом рейтинге оказался Алтайский край (19 тыс.), за ним следуют Ростовская область, Республика Башкортостан (10,2 тыс.) и Чеченская Республика (8,9 тыс.).

В целом в этот период жители России зарегистрировали в Росреестре свыше 309 тыс. договоров аренды земельных участков, что соответствует показателям аналогичного периода 2024 года (313 тыс.).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в июле 2025 года в Ростовской области объем выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство увеличился в 1,6 раза и составил около 300 млн руб. По данным аналитиков, в прошлом месяце спрос на ИЖС был рекордным — больше, чем в среднем с начала года в 2 раза.

Самое большое количество сделок проведено по «Семейной ипотеке» — 79%, объем кредитов по госпрограмме для семей с детьми увеличился к июню в 1,6 раза.

Наталья Белоштейн