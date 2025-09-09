Правительство выделит 70 млрд на модернизацию транспортного узла в Новороссийске

Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла включен в государственную программу «Строительство». Распоряжение о выделении финансирования в виде 70 млрд руб. подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

До 2030 года из федерального бюджета на модернизацию транспортной инфраструктуры Новороссийска будет направлено 69,4 млрд руб. Средства пойдут на строительство новых железнодорожных парков, развитие станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 км новых путей.

Как сообщило ФКУ «Ространсмодернизация», в рамках проекта уже заключен государственный контракт на 16,8 млрд руб. Основные строительные работы планируется начать до конца 2025 года, а завершить модернизацию — к 2030 году.