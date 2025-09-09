Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 700 «квадратов»

Площадь открытого горения на полигоне твердых бытовых отходов «Терра-Н» в Новороссийске сократилась до 700 кв. м. Спасатели продолжают засыпать его грунтом и поливать водой. На месте работает оперативный штаб, сообщили в краевом оперштабе.

Фото: Юрий Березнюк

На данный момент на очаг возгорания уже отсыпано 4,9 тыс. куб. грунта. В работах задействовано 16 единиц спецтехники, включая автоцистерны, водовозы, самосвалы, бульдозеры и экскаватор.