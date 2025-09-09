Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с детьми в Армавире
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли и пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным СМИ, 8 сентября в Армавире водитель автомобиля совершил наезд на трех детей. Двое из них скончались на месте, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
В СКР по Кубани инициирован вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела в производство ведомства. Руководителю регионального управления Александру Маслову поручено доложить о решении и обстоятельствах происшествия.