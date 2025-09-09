Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с детьми в Армавире

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли и пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным СМИ, 8 сентября в Армавире водитель автомобиля совершил наезд на трех детей. Двое из них скончались на месте, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В СКР по Кубани инициирован вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела в производство ведомства. Руководителю регионального управления Александру Маслову поручено доложить о решении и обстоятельствах происшествия.

Анна Гречко

Новости компаний Все