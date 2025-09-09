Около половины турпотока игорных зон РФ летом пришлось на Сочи

Игорная зона «Красная Поляна» в Сочи заняла первое место среди российских игорных зон по числу гостей, приняв за лето 2025 года 242 тыс. человек, или 44% от общего турпотока казино в стране. Всего за июнь—август игорные зоны посетили 549,9 тыс. человек, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

На втором месте по посещаемости оказалось казино Sobranie в зоне «Янтарная» в Калининграде — почти 164 тыс. гостей, на третьем — Tigre de Cristal в зоне «Приморье» во Владивостоке (102 тыс.), на четвертом — «Сибирская монета» на Алтае (42 тыс.).

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов отметил, что рост интереса к игорным зонам связан с расширением событийного календаря, развитием гостиничной инфраструктуры и появлением дополнительных форматов досуга. По его словам, такие проекты становятся заметным фактором внутреннего туризма и формируют стабильный поток посетителей в регионы.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года «Красная Поляна» перечислила в бюджеты разных уровней 837,5 млн руб. налогов, что на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Вячеслав Рыжков