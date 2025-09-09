Летом в Новороссийске временно трудоустроили более 2 тысяч подростков

План по обеспечению подростков рабочими местами в летний период выполнен на 96%: работу получили более 2 тыс. человек. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель главы муниципального образования Сабина Недзвецкая.

Подростки получили первый профессиональный опыт в качестве товароведов, мастеров по пошиву одежды, а также организаторов культурных и спортивных мероприятий. За две недели работы средний размер их первой заработной платы составил 7,2 тыс. руб.

Значительный вклад в эту работу внесли местные предприниматели. Ключевыми партнерами выступили компании ООО «МЭРИ», ООО «Птицефабрика», ООО «Девелопмент» и ООО «ККЛ».

На осенние каникулы уже поставлена задача трудоустроить не менее 77 подростков.