На Кубани спрос на страхование от терактов и военных действий вырос на 31%

В Краснодарском крае страховщики отмечают повышение спроса на программы, которые включают риски «Террористический акт» и «Военные действия». В июле—августе доля таких оформленных полисов выросла на 31% по сравнению с январем—июнем, сообщила «Ъ-Кубань» заместитель директора Южного регионального центра «АльфаСтрахование» по розничным продажам Елена Полтавская.

«Стоимость полиса после атак БПЛА не увеличилась. Возросло количество договоров, в которые страхователи пожелали включить дополнительные риски "Теракт/Военные действия". Отдельного продукта только от рисков с БПЛА не было, но запрос у клиентов повысился»,— комментирует госпожа Полтавская.

При этом в целом по России, по данным Центробанка, за шесть месяцев 2025 года рынок страхования имущества физических лиц (ИФЛ) сократился на 6,4% и составил порядка 800 млн руб. В Краснодарском крае количество оформленных полисов ИФЛ за тот же период снизилось на 9,3%.

Средняя стоимость страхового полиса ИФЛ, по данным ЦБ, за шесть месяцев 2025 года на Кубани составила 4831 руб.

Андрей Пугачев