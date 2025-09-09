В ДТП под Славянском-на-Кубани погибли два человека

На трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк утром 9 сентября произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным Госавтоинспекции, около 5:00 52-летний житель Воронежской области за рулем автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «КамАЗом» с прицепом.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, трое других пассажиров доставлены в Славянскую ЦРБ. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков