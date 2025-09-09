В Новороссийске два отеля вошли в топ-50 по России

Престижный рейтинг «Топ-50 лучших отелей России 2025» включил в себя сразу две гостиницы из курорта Абрау-Дюрсо. Отель Imperial & Champagne Spa занял в нем 18-ю позицию, а Abrau Light Resort расположился на 24-м месте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рейтинг составляли эксперты проекта 50 Best Tastes of Russia. С июня по август они оценивали участников по целому ряду критериев: уникальность архитектуры, уровень сервиса, дизайн интерьеров и общую атмосферу.

В администрации Новороссийска отметили, что такой успех подтверждает статус города как перспективного туристического направления. Современные отели повышают инвестиционную привлекательность курорта и создают новые точки притяжения для гостей.