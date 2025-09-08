AFP: в Непале 10 человек погибли на «протестах поколения Z» против запрета соцсетей

В Непале минимум 10 человек погибли на протестах против запрета социальных сетей, сообщило AFP со ссылкой на источники в полиции. Еще по меньшей мере 87 демонстрантов получили ранения.

«На данный момент 10 протестующих погибли и 87 получили ранения»,— цитирует агентство представителя полиции Катманду Шехара Ханала.

Это количество погибших подтверждает агентство Associated Press (AP). Reuters передавало информацию от государственного телевидения Непала об одном погибшем, а также данные местных СМИ о шести жертвах. Агентство уточнило, что не смогло провести независимую оценку информации.

Сегодня в Катманду у здания парламента проходила акция «Революция поколения Z». Тысячи демонстрантов собрались, чтобы выразить несогласие с решением правительства о запрете в Непале Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn. По данным Reuters, власти Непала обосновали эту меру мошенничеством и распространением фейков на ресурсах заблокированных платформ.

Как сообщает индийское издание Hindustan Times, полиция применила водометы и слезоточивый газ в ответ на попытки протестующих прорваться через баррикады и войти в здание парламента. Тем не менее, как пишет издание, толпа сумела ворваться в парламент.

AP сообщило, что правительство не ограничилось водой и слезоточивым газом и открыло огонь по протестующим. Reuters передает заявление официального представителя правительства Непала о разворачивании войск для подавления митингов в Катманду. Hindustan Times пишет о введении комендантского часа в нескольких районах столицы.