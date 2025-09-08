Центр медицинской реабилитации на 450 мест построят в Динском районе Кубани

В Динском районе Краснодарского края возводят Центр медицинской реабилитации, рассчитанный на 450 мест круглосуточного пребывания. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью «РИА Новости».

В учреждении предусмотрены дневной стационар с психологической коррекцией, двигательными упражнениями, массажем, физиотерапией и рефлексотерапией. Медцентр оснастят современным оборудованием: аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, акватренажерами и технологиями виртуальной реальности.

Площадь центра превысит 58 тыс. кв. м. Планируется размещение поликлиники для пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, отделения реанимации и других профильных подразделений.

Кроме того, на базе центра будет работать кафедра медицинской реабилитации Кубанского государственного медицинского университета для подготовки врачей. Строительство планируют завершить в 2026 году, сейчас выполнено более половины работ.

