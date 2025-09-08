В школах Севастополя из-за выборов отменили занятия в школах

Власти Севастополя объявили 12 и 13 сентября неучебными днями для школ, учреждений СПО и дополнительного образования, подведомственных департаменту образования и науки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В указанные дни вместо уроков детям организуют культурные, спортивные и другие мероприятия. Работники образовательных учреждений уведомят родителей и учащихся через школьные чаты.

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходит с 3 по 11 сентября. Основное голосование состоится 12–14 сентября. В городе-герое откроют 187 участковых избирательных комиссий, оснащенных КОИБами; дополнительные участки организуют в городской больнице №1, на кораблях и судах, а также 18 участков за пределами города — в Москве и зоне СВО для военнослужащих.

На пост губернатора претендуют пять кандидатов. Помимо действующего главы города Михаила Развожаева («Единая Россия») зарегистрированы Сергей Круглов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР) и Ирина Салина («Новые люди»).

Анна Гречко