Пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма

В Ялте из-за сильного волнения моря пляжи закрыты для купания. Операторам рекомендовано поднять красные флаги и не допускать отдыхающих к береговой линии, особое внимание уделить безопасности детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета министров Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По данным ведомства, волнение моря в районе курорта достигло 4 баллов по шкале Бофорта и продолжает усиливаться. Ветер местами будет достигать 17 м/с, что создает опасность сноса купающихся от берега. За последние три дня на воде погибли пять человек, троим оказана помощь, один спасен. Основной причиной гибели стало купание в штормящем море.

ГУ МЧС по Крыму призывает жителей и туристов соблюдать правила безопасности: не купаться в шторм, не оставлять детей без присмотра. Также советуют учитывать силу и направление ветра при использовании средств активного отдыха.

Анна Гречко