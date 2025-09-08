«Азимут» с октября начнет полеты из Сочи в Ургенч

Авиакомпания «Азимут» с 27 октября откроет прямое авиасообщение между Сочи и Ургенчем. Полеты будут выполняться дважды в неделю в ночное время: вылет из Сочи запланирован на 01:00 с прибытием в Ургенч в 05:40, обратный рейс — в 06:40 с посадкой в 07:30. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямые рейсы из Сочи в Ургенч не выполняет ни одна авиакомпания.

Ранее перевозчик сообщил о запуске с 5 октября рейсов из московского аэропорта Внуково в Ургенч.

Базируется «Азимут» в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, а также в Краснодаре и Минеральных Водах. Флот компании насчитывает 20 самолетов Superjet 100.

Вячеслав Рыжков