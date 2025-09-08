Летом спрос на водителей-дальнобойщиков в Краснодарском крае вырос вдвое

Количество предложений подработки для водителей-дальнобойщиков в Краснодарском крае летом 2025 года выросло на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Подработки».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики сервиса изучили данные за июнь—август 2025 года и сопоставили их с показателями за тот же период 2024-го. Среднее предлагаемое вознаграждение для дальнобойщиков составило 5,7 тыс. руб. за смену при частичной занятости. Фактический доход зависит от количества и продолжительности смен, а также маршрута.

На втором месте по росту спроса оказались водители спецтехники — их услуги требовались на 119% чаще. Средняя оплата в этой сфере достигала 34,5 тыс. руб. в месяц при неполной занятости. Третье место заняли фитнес-тренеры с ростом на 88% и средним доходом 53,4 тыс. руб. в месяц.

По всей России средняя оплата за частичную занятость летом достигла 87,6 тыс. руб. в месяц, что на 12% выше прошлогодних показателей.

«Летом компании открывают больше смен, чтобы справляться с сезонной нагрузкой. Такой рост подтверждает привлекательность подработки как инструмента для получения дополнительного дохода, а для бизнеса — как эффективного способа оперативно привлекать временных исполнителей в пиковые периоды»,— прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Лидером по уровню вознаграждений за частичную занятость стал Владивосток со средним показателем 118,5 тыс. руб. в месяц. В топ-5 также вошли Московская область (110,9 тыс. руб.), Брянск (107,6 тыс. руб.), Красноярск (106,1 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (106,1 тыс. руб.).

Мария Удовик