Кубань вошла в топ регионов по числу проданных за долги квартир в январе—августе

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу квартир, проданных за долги. С января по август 2025 года в регионе реализовали 42 объекта, следует из данных агентства «Долговой консультант», на которые ссылается «РИА Новости».

Больше всего таких сделок пришлось на Московскую область — 80 квартир, Москву — 67 и Санкт-Петербург — 57. Краснодарский край занял четвертую позицию, замкнула пятерку Челябинская область с 40 квартирами.

В целом по России за восемь месяцев на торги выставили около 1,2 тыс. квартир, что на треть меньше, чем годом ранее. Общая стоимость реализованного жилья составила 3,8 млрд руб. Средняя цена сделки достигла 3,2 млн руб., превысив стартовую на 19%.

Генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов отметил, что еще несколько лет назад ежегодно продавалось около 4 тыс. квартир с ростом цены на четверть и более. По его словам, сокращение связано с тем, что должники чаще договариваются с кредиторами о реструктуризации, а также с нехваткой покупателей на торгах. Кроме того, кредиторы нередко оставляют жилье на балансе, чтобы реализовать его позднее, после улучшения экономической конъюнктуры.

Вячеслав Рыжков