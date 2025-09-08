Социология: «Родина» может уступить «Единой России» большинство на выборах в гордуму Тамбова

На выборах в тамбовскую городскую думу 12–14 сентября за кандидатов от партии «Единая Россия» готовы проголосовать 53,7% избирателей, это следует из результатов опроса исследовательского центра Russian Field, имеющихся в распоряжении «Ъ-Черноземье».

По прогнозу социологов, ЕР таким образом может более чем вдвое улучшить результат по сравнению с предыдущими выборами в городскую думу Тамбова. Тогда, в 2020 году, единороссы получили всего 23,51% по единому избирательному округу, а лидером голосования стала партия «Родина» с 44,14%. Пять лет назад ЕР вместе с победой на одном одномандатном округе из 18 смогла получить под контроль всего шесть мандатов из 36 (16,67% депутатских мест).

По прогнозу Russian Field, второй на выборах в Тамбове в 2025 году может стать КПРФ . За нее готовы отдать голоса 14,5% опрошенных (на выборах-2020 была третьей после ЕР с 10,55%).

. За нее готовы отдать голоса 14,5% опрошенных (на выборах-2020 была третьей после ЕР с 10,55%). В этот раз третьей может стать ЛДПР , за которую готовы проголосовать 11,3% респондентов в Тамбове (пять лет назад партия заручилась поддержкой 7,23% избирателей).

, за которую готовы проголосовать 11,3% респондентов в Тамбове (пять лет назад партия заручилась поддержкой 7,23% избирателей). 7,8% в Тамбове могут выбрать кандидатов от «Новых людей» , в прошлый раз в бюллетене этой партии не было.

, в прошлый раз в бюллетене этой партии не было. Лидер прошлых выборов, «Родина» , по прогнозу Russian Field, может оказаться по итогам голосования только на пятом месте с 5,9% голосов (44,14%).

, по прогнозу Russian Field, может оказаться по итогам голосования только на пятом месте с 5,9% голосов (44,14%). Наконец, партии «Справедливая Россия — За правду» прогнозируют результат в 5,5% (получила 7,14% в 2020 году).

Все показатели указаны в формате «чистого рейтинга», без учета затруднившихся ответить (19,1% от выборки) и не намеренных голосовать (12,5%). Инициативное исследование проводилось 25–29 августа 2025 года среди жителей Тамбова, выборка — 1,2 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность — не выше 2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Тамбовскую городскую думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».

В Черноземье в единый день голосования-2025 будут избираться муниципальные парламенты в четырех областных центрах: Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове. Ранее в Russian Field спрогнозировали для ЕР результат в 52,8% на выборах в воронежскую областную думу и в 44,8% на выборах в городскую думу Воронежа. Также социологи спрогнозировали для ЕР результат в 50,7% на выборах в городской совет депутатов Орла. Социологию перед выборами в городской совет Липецка авторы исследования не проводили, поскольку все 36 депутатов этого муниципального парламента избираются по одномандатным округам, голосование по единому избирательному округу там не проводится.

Сергей Калашников