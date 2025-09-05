Социология: «Единая Россия» может улучшить результат на выборах в горсовет Орла

На выборах в городской совет депутатов Орла 12–14 сентября за кандидатов от партии «Единая Россия» готовы проголосовать только 50,7% избирателей, следует из результатов опроса исследовательского центра Russian Field, имеющихся в распоряжении «Ъ-Черноземье». Если прогноз социологов сбудется, результат ЕР может вырасти: на прошлых выборах в горсовет Орла в 2020 году единороссы получили 41,06% по единому избирательному округу и вместе с победами на одномандатных округах получили под контроль 22 мандата из 38 (57,89% депутатских мест).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозу Russian Field, второй партией на выборах в Орле может стать ЛДПР. За нее готовы отдать свои голоса на выборах в горсовет 13,6% опрошенных (на выборах 2020 года партия была третьей с 17,29%). Небольшой отрыв у КПРФ, за нее готовы проголосовать 13% респондентов в Орле (пять лет назад партия стала второй, заручившись поддержкой 18,99% избирателей). 10,2% могут выбрать кандидатов от «Новых людей» (сейчас не представлены в горсовете Орла), 9,3% — от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП, получила 17,29% в 2020 году). Меньше всего респондентов отдали предпочтение «Партии пенсионеров» — 2,6% (5,01% пять лет назад). Все показатели указаны в формате «чистого рейтинга», без учета затруднившихся ответить (21,9% от выборки) и ненамеренных голосовать (10%).

Инициативное исследование проводилось 20–29 августа 2025 года среди жителей Орла, выборка — 1,2 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность — не выше 2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в орловский горсовет народных депутатов проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Горсовет Орла формируется из 28 одномандатников и десяти списочников. Явка на выбрах в горсовет Орла пять лет назал составила 28,3%.

Ранее в Russian Field спрогнозировали для ЕР результат в 52,8% на выборах в воронежскую областную думу и в 44,8% на выборах в городскую думу Воронежа.

Сергей Калашников