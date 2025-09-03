Социология: поддержка «Единой России» в Воронежской области может упасть до 53%

На выборах в воронежскую областную думу 12-14 сентября за кандидатов от партии «Единая Россия» готовы проголосовать только 52,8% избирателей, это следует из результатов опроса исследовательского центра Russian Field. Если прогноз социологов сбудется, поддержка ЕР в регионе может упасть более чем на 30% — на прошлых выборах в региональный парламент в 2020 году единороссы получили 85,71%.

Еще по 13,1% опрошенных готовы на выборах в воронежскую облдуму отдать свои голоса за представителей ЛДПР и КПРФ, 10,8% могут выбрать кандидатов от «Новых людей», 6,5% — от партии «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП). Меньше всего респондентов отдали предпочтение «Родине» — 1,8%. Все показатели указаны без учета затруднившихся ответить (14,7%) и ненамеренных голосовать (11,6%).

По результатам аналогичного опроса воронежцев, на выборах в городскую думу Воронежа ЕР готовы поддержать 44,8% избирателей — меньше половины. Пять лет назад ЕР получила в областном центре 69,44% голосов. На втором месте, по данным опроса, «Новые люди» с оценочным результатом поддержки в 16,6%, на третьем — ЛДПР (15,1%). Еще 12,7% воронежцев заявили о желании проголосовать за представителей КПРФ, 6,1% — за СРЗП. На последнем месте «Родина» (1,3%). 15,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос, 14% сказали, что не пойдут на выборы.

Инициативное исследование проводилось 20–22 августа 2025 года среди жителей Воронежской области, выборка — 1,8 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность не выше 2,3%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Воронежскую областную / городскую думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Источник «Ъ-Черноземье», близкий к реготделению ЕР, усомнился в объективности оценки социологов. По его оценке, рейтинг партии с 2020 года в регионе «несколько снизился, но не настолько, чтобы было -30%».

В сентябре в Воронежской области пройдут 384 избирательные кампании. Самыми крупными из них станут выборы в областную думу. По данным на 25 августа, облизбирком зарегистрировал в качестве потенциальных депутатов регпарламента 616 человек от шести политических партий. Регистрация семи кандидатов была аннулирована в связи с отказом от дальнейшего участия в выборах. Для участия в выборах депутатов воронежской гордумы зарегистрировано 427 человек. Участие в кампании продолжает 421 кандидат. Голосование продлится в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.

Алина Морозова, Сергей Калашников