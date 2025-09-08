Присяжные вынесли вердикт одному из участников перестрелки в Новороссийске

Краснодарский краевой суд с участием присяжных рассматривает уголовное дело в отношении Эльмина Мамедова, обвиняемого в убийстве двух человек, покушении на убийство еще двоих, а также незаконном обороте оружия и хулиганстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в ночь на 9 августа 2023 года фигурант вместе со знакомыми прибыл на парковку у магазина в селе Васильевка Новороссийска, где в ходе конфликта произвел не менее десяти выстрелов из самодельного пистолета по оппонентам. Двое пострадавших скончались в больнице, еще двое выжили благодаря оказанной помощи.

Коллегия присяжных единогласно признала фигуранта Мамедова виновным по всем эпизодам обвинения и указала, что он не заслуживает снисхождения. На основании вердикта суд вынесет приговор.

Вячеслав Рыжков