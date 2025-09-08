Участок для строительства ТЦ в Ейске продают за 422 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Мосстроймеханизация» из Видного выставил на торги земельный участок в Ейске под строительство торгово-развлекательного центра за 422 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Земельный участок находится в Ейске на пересечении улиц Коммунистическая и Щорса. Площадь участка составляет 8,49 га. Разрешенное использование территории — возведение торгово-развлекательного центра.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Мосстроймеханизация» («МСМ») зарегистрировано в 2014 году в городе Видное (Московская область). Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 559 тыс. руб.

Торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке uTender. Начало торгов назначено на 8 октября 2025 года.

Организатором аукциона выступает Рачик Обухович — арбитражный управляющий московской компании, назначенный определением Арбитражного суда Московской области от 8 октября 2024 года. Он является членом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Арбитражный суд Московской области признал несостоятельным АО «Мосстроймеханизация» в сентябре 2024 года. Заявление о банкротстве подала Межрайонная ИФНС России № 14 по Московской области 22 февраля 2023 года. Суд включил в реестр требования налогового ведомства на общую сумму более 7,6 млн руб.. Основная часть долга составляет 6,18 млн рублей, начисленные пени — 1,38 млн руб., штрафы — 26,8 тыс. руб. Эти требования отнесены к третьей очереди.

Дополнительно во вторую очередь включили задолженность в размере 76,9 тыс. руб. основного долга.

Тат Гаспарян