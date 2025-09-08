Руслан Кухарук изменил структуру правительства ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук скорректировал структуру окружного правительства, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

В частности, господин Кухарук:

Упразднил должность заместителя губернатора — директора департамента экономического развития, которую в 2023-2025 годах занимал Сергей Афанасьев. Руслан Кухарук пояснил, что работу ведомства будет координировать заместитель главы Югры Наталья Огородникова, которая курирует департамент промышленности и ветеринарную службу.

Передал контроль над службой государственной охраны объектов культурного наследия, за которую отвечала госпожа Огородникова, заместителю губернатора Елене Майер, которая координирует работу департаментов культуры; образования и науки; физической культуры и спорта.

Назначил директора департамента по управлению государственным имуществом Светлану Петрик заместителем губернатора — главой ведомства. Ранее, с 2024 года, работу департамента координировал заместитель губернатора Анатолий Уткин, который в августе 2025-го уволился из окружного правительства в связи с «переездом в другой регион».

Передал кураторство над департаментом административного обеспечения, за который также отвечал господин Уткин, заместителю главы Югры Ирине Чудовой, которая возглавляет аппарат губернатора и правительства ХМАО, координирует работу департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; представительства Югры.

Руслан Кухарук внес существенные изменения в структуру правительства Югры спустя 10 месяцев после утверждения его нового состава. Из 13 заместителей губернатора тогда продолжили работу только семь, вакантные должности заняли пять выходцев из Тюменской области и бывший член Совета федерации от ХМАО Эдуард Исаков. Спустя год число заместителей главы Югры, которые занимали свои должности до избрания Руслана Кухарука, сократилось до пяти. В их числе Алексей Забозлаев, Азат Ислаев, Всеволод Кольцов, Вера Дюдина и Павел Ципорин.

Василий Алексеев